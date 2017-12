Marília muda esquema para continuar invicto Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 pontos ganhos, o Marília se prepara para enfrentar o Náutico na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Em jogo, além da manutenção entre os oito primeiros, está uma invencibilidade de oito jogos na competição. Nas últimas partidas o time comandado pelo técnico Paulo Comelli conquistou duas vitórias e seis empates. Para isso o treinador quebra a cabeça para montar o time que enfrenta os pernambucanos. O zagueiro Vladimir, suspensos, e o meia Bechara, machucado, são desfalques certos. Por outro lado Comelli poderá voltar a utilizar o esquema 4-4-2, com Eder jogando no meio em lugar de Bechara. No ataque o treinador manterá Basílio, mas ainda não sabe se Romualdo continua no time, uma vez que Marcelo, antes conhecido como Camanducaia, está recuperado de lesão e pode reaparecer entre os titulares. Ele marcou um dos gols no empate de 2 a 2 com o, até então, líder Botafogo.