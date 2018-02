Marília muda para jogar em Recife O Marília entra em campo neste sábado, às 16 horas, contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 11 pontos, o time paulista é o 15º colocado e uma vitória, em Recife, o deixará mais perto dos primeiros colocados. Uma derrota, porém, pode levar o time de volta à zona de rebaixamento. O Santa Cruz, após começar o campeonato de forma arrasadora, com três vitórias seguidas, "parou" e, com 12 pontos, ocupa a 12a colocação. O Marília terá modificações em todos os setores. Na defesa, o zagueiro Romildo cumpre suspensão automática e será substituído por Júlio César. O lateral-esquerdo Cássio tem condições de jogo, mas o técnico Luis Carlos Martins resolveu manter Dickson na posição. O jogador, contratado junto a Internacional de Limeira, estreou contra o Ceará e agradou o treinador. No meio-de-campo, o experiente Leandro Ávilla retorna, mas o seu substituto na última partida, Ednélton, permanece no time. Com a suspensão do atacante Anderson Lobão, o meia Fumagalli foi adiantado, formando a dupla de ataque com Maurílio.