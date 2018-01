Marília muda programação para ?decisão? Precisando somar um ponto para garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília resolveu mudar sua programação para enfrentar o Ceará no próximo sábado, pela última rodada da competição. O diretor Joaquim De La Torre Aranda afirmou que a delegação irá viajar na quinta-feira para Fortaleza. "Foi uma decisão tomada em conjunto com a comissão técnica para ganharmos um dia de preparação. O time está consciente que ainda não se classificou e vai em busca de pontos na partida contra o Ceará". A intenção do técnico Paulo Comelli é fazer com que seu time se adapte ao clima de Fortaleza, muito quente nesta época do ano. "Vamos mais cedo para os jogadores sentirem o clima do jogo. A cidade deve estar pensando nisso e resolvemos fazer com que os jogadores se voltem para este jogo, que é de vida ou morte para nós", explicou o treinador. O zagueiro Adeílson foi negociado nesta segunda-feira com o Santo André, equipe que disputa a Série C do Brasileirão. O jogador, que se recupera de artroscopia, acredita que possa se dar bem nesta sua volta ao time do ABC Paulista.