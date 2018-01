Marília na espera por Tim em 2003 O meia Tim, um dos destaques do Marília em 2002, ainda aguarda liberação do departamento médico para poder estrear no Campeonato Paulista. Ele se recupera de uma lesão na coxa e pode atuar no jogo contra o União São João, em Marília. Enquanto isso, o técnico Roberval Davino vai definindo o time. Ele acredita que a equipe tem plena condições de conquistar a primeira vitória no Estadual. "Nós fizemos um bom jogo contra o América (empate por 3 a 3) já no meio de semana. A equipe treinou forte e acho que podemos conquistar nossa primeira vitória", afirmou Davino, que perdeu um jogo e empatou outro. Araras - No União São João, a principal novidade será a volta do centroavante Galvão, que estava sendo negociado com um time do exterior. O negócio não deu certo e ele deve estrear contra o Marília.