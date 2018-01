Marília não aceita perder liderança no STJD Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília não admite perder três pontos para a Anapolina no STJD (Superior Tribunal de Justiça) do Rio de Janeiro. O clube goiano alega que dois jogadores - Romualdo e Jaílson - não poderiam ter participado da estréia do time, dia 26 de abril, na vitória de 2 a 0 do time paulista. A diretoria do clube garante estar amplamente dentro da lei. "Não correríamos nenhum risco à toa", reforça o presidente Beto Mayo. Para Luizinho Duarte, diretor da American Sports, empresa que administra o futebol do clube, "tudo foi feito dentro do que prevê o regulamento e as normas da CBF". Para o advogado João Vicente Feijó Gazolla "existe uma ampla documentação que deixa o clube fora de qualquer risco". Ele garante que ainda não recebeu comunicado oficial sobre a data do julgamento, previsto para a terceira semana deste mês. Caso perca os três pontos no Tribunal, o Marília (13 pontos) inverteria de posição com a Anapolina (10 pontos). A alegação do time goiano para roubar os pontos do líder é de que os jogadores não apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) do dia 24 de abril. O departamento técnico da CBF, na época, passou um comunicado aos clubes autorizando a inclusão de jogadores que tivessem sido relacionados até dia 25. Depois a entidade recuou, mas nessa altura, os jogadores já tinham participado da rodada inaugural. A questão, agora, fica nas mãos do STJD.