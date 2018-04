Marília não recupera os seis pontos na Série B

Depois de ter sido multado pela Terceira Comissão Disciplinar em R$2 mil e a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília entrou com um pedido de revisão, com a finalidade de reformar a decisão, que também já tinha sido imposta pelo Pleno do Tribunal e não foi conhecida na tarde desta quinta-feira. O relator desse processo foi o Dr José Mauro Couto. Com esse resultado, o Marília não conseguiu resgatar os seis pontos perdidos no Campeonato Brasileiro da Série B. O clube foi denunciado por infração ao art 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta que não tenha condição legal de participar de partida, prova ou equivalente), por ter supostamente escalado o jogador Leandro Camilo de Almeida. O artigo prevê como pena a perda do dobro do número de pontos previstos no regulamento da competição para o caso de vitória e multa de R$ 1mil a R$ 10mil.