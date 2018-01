Marília nem pensa em administrar resultado Apesar do empate no jogo desta terça-feira entre Botafogo e Marília classificar os dois times, o clube do interior paulista descarta a possibilidade de fazer um "jogo de compadres". Jogando em casa, no estádio Bento de Abreu, o Marília quer vencer para assumir a liderança do grupo C da segunda fase da Série B do Brasileiro e, assim, garantir vaga no quadrangular final. "Estamos treinando duro para conquistar os três pontos. O Marília sempre joga para vencer e desta vez não será diferente", avisou o técnico Luiz Carlos Ferreira. O clube paulista tem 9 pontos, o mesmo que o Botafogo - Náutico e Remo têm 3 cada. O retrospecto do Marília em casa é altamente positivo. Só sofreu duas derrotas na fase de classificação, diante do Remo (1 a 0) e Palmeiras (2 a 1). Em 13 jogos, venceu nove e empatou dois, marcando 22 gols e sofrendo oito. Nesta segunda fase, venceu o Remo por 2 a 0 e goleou o Náutico por 4 a 1. Indefinição - O técnico Luiz Carlos Ferreira decidiu optar mais uma vez pelo mistério para escalar o time titular. A base será mantida, mas algumas mudanças parecem inevitáveis. No jogo contra o Náutico, na última rodada, o Marília iniciou com três meias (Bechara, Eder e Juca) e apenas Zé Luís como volante. Agora, ele deve mudar, trocando um meia (Bechara ou Eder) por mais um volante (Adilson, caso Everaldo não se recupere da contusão). No ataque, também pode haver mudança. Basílio está garantido, mas Delani disputa a outra vaga com Camanducaia, que entrou muito bem no jogo contra o Náutico.