Marília: obrigação de vencer Fortaleza Nem empate, nem derrota servem para o Marília continuar com chances de conseguir vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Para a difícil partida contra o Fortaleza, nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Presidente Vargas, no Ceará, a estratégia será a mesma que deu resultado na última rodada. O técnico Luís Carlos Martins ficou muito satisfeito com o rendimento do time na vitória por 3 a 1 sobre o América-RN, no estádio Bento de Abreu. Segundo ele, foi uma das melhores apresentações do Marília na competição. "Não ficamos abatidos com o gol sofrido e fizemos os gols quando foi necessário. Só mantendo este pensamento poderemos conseguir as duas vitórias que nos faltam para a classificação", ressaltou. O atacante Ricardinho e o volante Senegal, que estão em fase de recuperação física depois de muito tempo parados por contusão, ainda não retornam ao time. O ataque continua sendo formado por Nei Bala e Maurílio.