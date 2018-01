Marília: partida contra Naútico é decisão Preparado para uma verdadeira decisão, o Marília enfrentará, em casa, o Náutico, nesta sexta-feira, às 20h30, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Com uma vitória, o time paulista, que tem seis pontos e divide a liderança do Grupo C com o Botafogo - perde somente no saldo de gols - fica muito próximo da próxima fase. Segundo alguns cálculos, dez pontos classificam o Marília para o quadrangular final. No entanto, o técnico Luiz Carlos Ferreira não pretende se valer das estatísticas. "O futebol às vezes surpreende. Precisamos vencer dentro de campo e esquecer os números", disse. Embora o clube paulista tenha um ótimo retrospecto contra os pernambucanos nesta Série B, venceu três (Náutico duas vezes e Santa Cruz) e empatou uma (Sport Recife), Ferreira prefere ser cauteloso. "Tivemos partidas duras contra o Náutico e sabemos de suas qualidades. Precisamos ter muito cuidado neste jogo", disse o treinador. "Realmente eles têm um ataque (formado por Kuki e Jorge Henrique) veloz e perigoso", endossou o volante Zé Luís, um dos destaques do Marília. Durante a semana, para tentar driblar possíveis espiões, Ferreira fez treinos secretos e muito mistério em torno da escalação, que prometeu divulgar somente 15 minutos antes da partida. Entretanto, uma coisa já é certa: o volante Everaldo, que tinha se recuperado de contusão, voltou a sentir dores no pé direito e está fora. Com isso, Adilson permanece no time. Além disso, o treinador deve abandonar o esquema com três volantes, adotado na vitória de 2 a 1 sobre o Náutico, em Recife, sexta-feira passada e o meia Eder pode substituir João Marcos. Enquanto isso, o técnico do Náutico, Leivinha, terá quatro reforços para essa partida. O goleiro Edervan, o lateral Vital, o volante Wilson Surubim e o meia Adriano - todos voltando de suspensão - entram nos lugares de Gilberto, Marcos Lucas, Henrique e Hernani, respectivamente.