Marília pede punição ao Botafogo no STJD Após a derrota para o Palmeiras no sábado, a diretoria do Marília resolveu comprar uma briga fora de campo. O departamento jurídico do clube decidiu entrar com uma queixa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Botafogo. Com base no Artigo 300 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), o Marília espera que o STJD tome uma providência em relação aos "incidentes" ocorridos no jogo do Botafogo com o Palmeiras (1 a 1), no dia 1º de novembro, quando alguns torcedores do time carioca atiraram objetos em direção ao goleiro Marcos, da equipe palmeirense. De acordo o CBDF, o Botafogo teria que perder o mando de uma a três partidas e ser multado em R$ 30,00 ou R$ 120,00, por não ter prevenido ou reprimido o lançamento de objetos no campo. O presidente do STJD, no entanto, já afirmou anteriormente que a atitude da torcida "não teve conotação de agressividade" e, por isso, não puniria o clube carioca. Mas o advogado do Marília, Vicente Gazzola, que viajou ao Rio de Janeiro para fazer a queixa, cobra a mesma medida utilizada contra o Marília, quando o clube perdeu o mando de jogo. "Só queremos um tratamento igual. Se com o MAC o tribunal foi ágil, queremos o mesmo com o Botafogo", declarou. Vicente Gazzola também disse que o Marília, a princípio, não entra como terceiro interessado. "Estamos apenas fazendo a queixa. Noticiando algo que ninguém noticiou. O caso nem constou na súmula", explicou o advogado. A insistência do clube na punição ao Botafogo se deve principalmente ao fato de o incidente ocorrido no estádio Caio Martins, em Niterói, ter sido muito parecido com o do estádio Bento de Abreu - que provocou a perda do mando de uma partida para o Marília. Na ocasião, o árbitro Heber Roberto Lopes (Fifa-PR) citou em seu relatório que o auxiliar Rogério Rolim foi atingido por um copo d´água, um tênis e uma pilha, que foram arremessados da arquibancada. Outro caso semelhante é o do Sport. O clube pernambucano será julgado nesta quarta-feira devido à invasão do gramado do diretor de futebol Antônio Guerra durante o jogo Sport 1 x 2 Palmeiras, no dia 11 de outubro. O dirigente teria invadido o campo após uma confusão entre jogadores e comissão técnica das duas equipes. Enquanto o clima esquenta nos bastidores do Marília, os jogadores estão concentrados na Estância Santa Filomena, em Jarinu, em busca de tranqüilidade. No local, o time fará uma preparação especial, juntamente com o técnico Luiz Carlos Ferreira, para o jogo de sábado contra o Palmeiras, em São Paulo. Para esse confronto, Luiz Carlos Ferreira terá dois desfalques: o zagueiro Andrei e o volante Everaldo, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Eles devem ser substituídos por Wladimir e João Marcos, respectivamente.