Marília pega Santo André em casa Marília e Santo André se enfrentam, neste domingo, às 17 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, num confronto que já se tornou um verdadeiro clássico no futebol do interior. Válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o jogo será a oportunidade ideal para o time da casa se reabilitar depois da derrota para o São Caetano, por 2 a 0. Com três pontos, o Marília ocupa a 15ª posição, o que não deixou sua torcida nada animada apesar do excelente elenco montado pela diretoria. O Santo André, outra força do interior, com quatro pontos, está numa situação um pouco melhor, ocupando a nona posição. O técnico Luís Carlos Martins deve manter o Marília da mesma forma que jogou diante do time do ABC, na última quinta-feira. A única possível mudança será na lateral-direita. Para deixar o time mais ofensivo, Martins estuda colocar o meia Juninho na ala para que Éder possa jogar no meio-campo com o veterano Sérgio Manoel. Caso esta hipótese se concretize, o jovem lateral Fabinho, de 21 anos, volta para o banco de reservas. O técnico Luiz Carlos Ferreira, do Santo André, se reencontra com o Marília, time pelo qual conquistou diversos feitos em sua carreira. Ferreira conseguiu acessos para a elite do Campeonato Paulista e para a Série B do Brasileiro no comando do Marília. " Lá tive muitas alegrias e conquistas. Conheço bem o clube e a cidade, mas não os atuais jogadores", declarou Ferreira. A principal novidade no Santo André será o retorno do volante Ramalho, que cumpriu suspensão na última partida e volta na vaga de Rodrigo Sá. O técnico Luiz Carlos Ferreira mantém o mistério sobre qual esquema vai utilizar. A dúvida é quanto a utilização de Dodô ou Paulo Isidoro. Se optar pelo segundo, o time fica mais ofensivo. Todos lamentaram o empate por 2 a 2 com a Portuguesa, no ABC, depois de abrir vantagem de dois gols.