Marília perde em casa e não é mais líder O Marília foi surpreendido em casa pelo Remo, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Bento de Abreu Sampaio. Esta foi a segunda derrota seguida do time, antes tinha caído diante do Mogi Mirim, perdendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista continua com 13 pontos, um a menos do que o líder Botafogo-RJ, que sexta-feira venceu o lanterna União São João, por 3 a 2, em Araras. O Remo tem 11 pontos. O Remo entrou em campo determinado a se defender, mas teve sua missão facilitada aos sete minutos quando marcou seu gol com Cristiano. Errando muitos passes e sem poder ofensivo, o Marília não encontrou o caminho para buscar, ao menos, o empate. No final, o valente time paraense terminou o jogo com dois jogadores a menos devido as expulsões de Moisés e Gian. Ficha Técnica Marília - Mauro; Adeilson, Vladimir (Tim) e Romildo; Claudemir, Adilson (Bebeto), Everaldo, Bechara e Galego (Bill); Romualdo e Camanducaia. Técnico: Paulo Comelli. Remo-PA - Ivair; Moisés, Augusto, Williams e Djalma Santos; Márcio Belém (Ciro), Marcelo Augusto, Gian e Rogério; Cristiano (Valdomiro) e Valderi (Chicão). Técnico: Givanildo Oliveira. Gol: Cristiano aos 7 minutos do 1º tempo. Árbitro: José Acácio da Rocha (SC). Cartão amarelo: Mauro, Romildo, Claudemir, Bechara, Camanducaia, Romualdo, Augusto e Rogério. Cartão vermelho: Moisés e Gian. Local: Estádio "Bento de Abreu" (Marília/SP).