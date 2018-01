Marília perde partida e o treinador O jejum de vitórias do Marília no Campeonato Paulista continua. Neste domingo à tarde, perdeu em casa, pela 17.ª rodada, por 1 a 0 pelo Paulista. Com isso, o Marília completa cinco rodadas sem vitórias na competição e permanece na 12.ª colocação, somando 22 pontos. Além disso, perdeu o técnico Luís Carlos Martins, que pediu demissão. O Paulista vai para quinto, somando 28 pontos. Jogando em casa e conta um time misto, o Marília foi para cima do Paulista e criou várias chances, mas sem conseguir marcar gol. O Paulista usava bem os contra-ataques. No segundo tempo o time da casa voltou com duas substituições: Sérgio Manoel e Juninho Cearense, nos lugares de Cláudio e Diego, respectivamente. Logo no primeiro minuto, criou uma grande chance, mas Victor defendeu. O Marília continuava com dificuldades para passar pela marcação do Paulista, que repetia o que fazia no primeiro tempo, jogava nos contra-ataques. Aos 17 minutos, o Paulista assustou com Anderson de cabeça, mas a bola passou por cima do gol de Bruno. Aos 20 minutos, o time da casa, quase tirou o zero do placar, com Bruno Soares. Porém, o time visitante conseguiu abrir o marcador aos 35 minutos, através de Léo. Em um contra-ataque, Tiago Elias fez grande jogada, tocou para Léo, que bateu e fez o gol. Três minutos depois, André Leonel quase fez o segundo, em outro contra-ataque. Aos 40 foi a vez de Dema, desperdiçar. O Paulista enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo. Pela Copa do Brasil, o Paulista enfrenta o Botafogo na quarta-feira. O Marília também joga fora de casa, contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.