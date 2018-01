Marília perto da final da Série A2 O Marília deu um largo passo para chegar à final do Campeonato Paulista da Série A2, ao golear o São José, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no Vale do Paraíba. O time dirigido por Vágner Benazzi, agora, pode perder por até dois gols de diferença no segundo jogo, em Marília, na próxima semana. Na outra semifinal, realizada pela manhã em Guarulhos, o Flamengo venceu a Francana, por 1 a 0. O Marília foi bem superior, mesmo jogando no campo do adversário. Já no primeiro tempo, o MAC vencia por 2 a 0, com gols de Nei Bala aos 14 e aos 42 minutos. No segundo tempo, o Marília se fechou na defesa e, nos contra-ataques, confirmou a vitória com um gol de Sandro Oliveira aos 32 minutos. Mais de 10 mil pessoas assistiram ao jogo. Um bom público - perto de seis mil pessoas - acompanhou a vitória do Flamengo sobre a Francana, por 1 a 0. O gol foi marcado por Lelo aos 14 minutos do primeiro tempo. No segundo jogo, em Franca, o Flamengo joga com a vantagem do empate. Se a Francana vencer por 1 a 0, então a vaga será definida pelo critério de cartões, no qual o time de Guarulhos está em desvantagem. Perde nos amarelos - 3 a 1 - e também nos vermelhos - teve um jogador expulso. Os vencedores das semifinais vão decidir o título em dois jogos. O campeão subirá automaticamente para a Série A1, enquanto o vice-campeão tentará a vaga num confronto - repescagem - contra o penúltimo colocado da Série A1: Portuguesa Santista ou Matonense.