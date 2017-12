Marília pode aderir ao 3-5-2 no domingo Para conquistar a sétima vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Marília, Paulo Comelli, já admite escalar o seu time no esquema 3-5-2 para enfrentar o Botafogo em jogo confirmado para próximo domingo, Dia dos Pais, às 16 horas, no estádio de Caio Martins, em Niterói. Com isso, Vladimir, Romildo e Andrei teriam a função de marcar o ataque do time carioca, líder da Série B, com 31 pontos, e ao mesmo tempo dar mais liberdade aos laterais da equipe paulista, quarta colocada, com 24 pontos. A definição, entretanto, Comelli só deverá ter na sexta-feira. Certeza mesmo será a entrada de Eder em lugar do meia Bechara, suspenso em virtude do terceiro cartão amarelo. O Marília, a partir desta quarta-feira, terá em seu elenco o atacante Marcelo. Mas não se trata de nenhuma nova contratação. Camanducaia, que ganhou projeção nacional defendendo o Santos, volta ao time contra o Botafogo e disse que a partir de agora espera ser conhecido com seu nome verdadeiro. Apesar de ter orgulho da cidade onde nasceu, no sul de Minas Gerais, o jogador acredita que isso pode dar novo rumo à sua carreira. "Vida nova, por isso a mudança e a volta de Marcelo", disse o atacante.