Marília pode ajudar o Palmeiras Matematicamente, o Palmeiras ainda não está de volta à elite do futebol brasileiro. Falta um ponto. Mas a equipe do técnico Jair Picerni pode garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro mesmo sem pontuar nos dois últimos jogos da Série B, contra Sport, em local ainda a definir (o adversário perdeu um mando de campo por causa dos incidentes no duelo justamente contra os paulistas, na segunda fase, quando houve invasão de campo por parte de dirigentes do Sport) e Botafogo, no Palestra Itália. Caso não consiga esse ponto, ou seja, perca as duas partidas restantes, terá de torcer para o Marília ? o qual venceu os dois confrontos, ambos por 2 a 0 ?, para pelo menos empatar um de seus jogos. Contra o Botafogo, no Rio, ou diante dos pernambucanos na última rodada, no interior paulista. Restando duas rodadas para o término da Série B, as quatro equipes têm chance de acesso. O Marília teria de vencer suas duas partidas e contar com a força do Palmeiras diante do Botafogo. A competição pode terminar, contudo, no próximo fim de semana. Desde que Palmeiras e Botafogo vençam. Estariam de volta, um ano depois, à Primeira Divisão.