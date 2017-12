Marília pode ficar sem volantes titulares O Marília jogará desfalcado de pelo menos três jogadores para a partida contra o CRB-AL, no próximo dia 22, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O desfalque mais importante do técnico Flávio Lopes é o veterano volante Leandro Ávilla, que voltou a sentir dores na coxa esquerda, durante o primeiro tempo do jogo contra o Santo André, na rodada passada. Além dele, o outro volante titular, Juninho, poderá ficar de fora do jogo contra os alagoanos. O atleta, que foi expulso contra o Bahia, na terceira rodada, cumpriu a automática no sábado, mas será julgado nesta terça-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, podendo pegar de duas a seis partidas de suspensão. Outro problema para Flávio Lopes é o meia Laércio, que ainda não se recuperou de um entorse.