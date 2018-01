Marília pode perder mandos de jogo O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode tirar os três mandos de campo do Marília no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma sessão extraordinária nesta terça-feira vai julgar os incidentes ocorridos na partida do dia 21 de outubro, quando o Marília empatou em 2 a 2 com o Botafogo-RJ, ainda pela segunda fase da competição. Na ocasião torcedores atiraram calçados num dos auxiliares, o que retardou o início do segundo tempo em cerca de cinco minutos. O incidente foi relatado pelo árbitro Heber Roberto Lopes (Fifa-PR). Este jogo contou com a presença do ouvidor da CBF, Francisco Horta, que viu tudo e que deve depor contra o time paulista. Caso seja punido, o MAC terá que fazer seus três jogos em uma cidade com mais de 150 km de distância de Marília.