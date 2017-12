Marília pode perder pontos no Tribunal Quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com 28 pontos, e brigando por uma vaga na segunda fase, o Marília pode perder três pontos, nesta terça-feira, sem entrar em campo. É que estará sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, por ter incluído dois jogadores de forma irregular ainda na primeira rodada, quando venceu a Anapolina, por 2 a 0, em Marília, no dia 26 de abril. A alegação do clube goiano é de que os atacantes Romualdo e Joílson ainda não constavam no BID - Boletim Informativo Diário - dentro dos prazos legais. O clube está incurso no artigo 301 do CBDF (Código Brasileiro Disciplinar de Futebol), por uso irregular de atleta, e pode perder os três pontos do jogo. A direção do time paulista garante que não cometeu qualquer deslize. "Estamos totalmente documentados e vamos mostrar tudo no Tribunal", assegurou o presidente José Roberto Mayo. Caso perca os pontos, o Marília ficaria com 25, em sétimo lugar. A Anapolina subiria da 17ª para a oitava posição, entrando na briga direta por uma vaga na segunda fase. Só faltam seis rodadas para o término da fase inicial que apontará os oito primeiros classificados que brigarão pelo título da temporada.