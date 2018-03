Marília pode ter duas estréias em Goiânia Apesar do mistério por parte do técnico Paulo Comelli, o Marília pode ter duas estréias no jogo contra o Vila Nova, domingo, em Goiânia. O atacante Delani, contratado junto ao Cruzeiro, e o meia Juca, que veio do Criciúma, podem ter suas primeiras chances no time principal. Os dois estão com a documentação regularizada junto à CBF e , agora, só dependem do aval do técnico. Juca ainda dependia de um julgamento relacionado ao seu ex-clube, mas acabou sendo absolvido e só pagando um leve multa. Comelli, porém, não quis adiantar a escalação de ninguém. Ele espera definir o time no coletivo-apronto marcado para esta sexta-feira cedo. O Marília é terceiro colocado do Brasileiro da Série B, com 18 pontos ganhos.