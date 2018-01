Marília pode ter novidades contra o Remo Em concentração máxima para a estréia na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, em casa, contra o Remo, o técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, poderá ter algumas novidades entre os titulares. O lateral-esquerdo Bill e o meia Juca, reservas contra o Ceará (2 a 2), devem começar a partida diante do clube paraense. Com essas possíveis mudanças, o lateral Galego deve retornar à reserva. Entretanto, Ferreira ainda não decidiu quem sairá para a entrada de Juca. Bechara e Alexandre Salles estão na briga. Concentrado na cidade de Cedral, região de São José do Rio Preto, o Marília deve ser definido durante o coletivo desta quinta-feira. Enquanto não define a escalação, Ferreira tenta trabalhar o lado psicológico e emocional dos jogadores. Segundo ele, se os atletas estiverem equilibrados para os jogos, as vitórias vêm com mais facilidade. "Isso é um fator muito importante. Precisamos de motivação, união, concentração e muito trabalho nestes jogos decisivos. Um time equilibrado se sairá muito melhor dentro de campo", garantiu. Visando o jogo contra o Remo, o Marília venceu por 1 a 0 o Mirassol, time que disputa a Copa Estado de São Paulo, em jogo-treino, na segunda-feira, em Cedral. O gol foi feito pelo meia reserva Éder, ex-Portuguesa.