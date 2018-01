Marília prega respeito ao Ceará O técnico do Marília, Paulo Comelli, acredita que o time terá muitas dificuldades para garantir vaga à próxima fase. Embora o Ceará, próximo adversário, esteja desclassificado e com muitos desfalques, o técnico quer atenção redobrada de seus jogadores. "Será um jogo difícil, pois o Ceará jogará sem responsabilidade e tem uma equipe com qualidade, apesar dos desfalques que terão", disse. Com um empate, o Marília garante vaga sem depender de nenhum outro resultado, mas Comelli só pensa em vitória. "Temos a possibilidade de ficar até em terceiro, caso Remo e Brasiliense empatem o confronto direto e o Santa Cruz não vença em Londrina. Vamos tentar ficar entre os quatro primeiros, respeitando o Ceará, que poderá até receber incentivo de equipes interessadas no resultado deste jogo", lembrou. Encarando o jogo com o clube cearense como uma decisão, o Marília (6º colocado, com 35 pontos) decidiu antecipar sua viagem. A delegação sairá nesta quinta-feira, seguindo de ônibus para Guarulhos e, depois, em vôo direto para Fortaleza.