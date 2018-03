Marília procura substituto de Adeilson Sem poder contar com o zagueiro Adeilson, expulso contra o União São João, o técnico do Marília, Paulo Comelli, ainda não definiu quem irá jogar na posição na partida contra o Gama-DF, sábado, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. A principal opção é Romildo, mas o jogador ainda não sabe se poderá fazer sua estréia pelo Marília. Contratado junto ao Brasiliense-DF, o zagueiro não teve a documentação regularizada. A diretoria aguarda a divulgação do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para saber se o atleta poderá estrear.