Marília promete atacar o América-RN Se a única opção para o Marília continuar com chances de classificação para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro é vencer o América-RN, nesta sexta-feira, no estádio Bento de Abreu, a solução é o ataque. Sem medo de por tudo a perder, o técnico Luís Carlos Martins escalou um time bastante ofensivo. Com 27 pontos, o Marília está na 12ª colocação e precisa vencer seis três jogos finais - América-RN, Fortaleza e Londrina - para se classificar. O América, por sua vez, luta contra o rebaixamento. O time é o 18º colocado, com 23 pontos. A única mudança no time será a saída de Anderson Lobão do comando de ataque para a entrada de Nei Bala. No entanto, estruturalmente o time estará bastante modificado. O meia Fabiano Souza, por exemplo, funcionará com um terceiro atacante quando o time es tiver com a posse da bola. A mesma liberdade terão os laterais Bruno e Adílson Rodrigues. A preferência é pelo primeiro que, com três gols marcados, já mostrou ter fama de artilheiro.