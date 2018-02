Marília promete atacar o Náutico Para chegar ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília, com seis pontos, precisa vencer o líder e já classificado Náutico por quatro gols de diferença, além de torcer por uma vitória do lanterna Guarani sobre a Portuguesa, com nove pontos, ambos no sábado à tarde. Pela simples necessidade, o técnico Wladimir Araújo já avisou que pretende armar um time bastante ofensivo. O treinador, porém, não quis antecipar o substituto do volante João Marcos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jéferson seria o substituto natural na marcação, mas o meia Elvis e o atacante Róbson parecem ser as opções mais prováveis. Outra mudança deve acontecer na defesa, com a volta de Gian, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, em lugar de Beto. Tudo deve ser definido após o coletivo marcado para esta quinta-feira à tarde.