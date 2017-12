Marília promete atacar o Palmeiras O Marília promete atacar o Palmeiras, neste sábado à noite, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, no interior paulista. Mas a maneira como o time pretende fazer isso nem mesmo os jogadores sabem. O técnico Luiz Carlos Ferreira novamente decidiu fazer mistério em relação ao time titular, que será divulgado somente momentos antes da partida. No entanto, se depender do histórico, o Marília terá mudanças em relação ao jogo passado, quando empatou com o Botafogo por 0 a 0, em Presidente Prudente. Desde que estreou no time paulista, no empate de 2 a 2 com o Ceará, pela última rodada da primeira fase, Ferreira não repetiu a escalação em dois jogos seguidos. Segundo o treinador, a explicação para tantas alterações está na qualidade do elenco. "Aqui todos são titulares. Temos muitos jogadores de qualidade e isso me possibilita montar o time de acordo com o adversário", explicou o treinador, reforçando a necessidade da vitória depois de dois empates seguidos. Durante os treinamentos para o duelo contra o Palmeiras, Luiz Carlos Ferreira testou os esquemas 4-4-2 e 3-5-2. No primeiro, ele fez três mudanças em relação ao jogo passado: na lateral-esquerda Bill entrou no lugar de Galego, em má fase, no meio campo Eder ganhou a vaga de Alexandre Sales e no ataque Jaílson saiu para a entrada de Delani. No esquema de três zagueiros, Eder e Delani também figuraram entre os titulares, mas o zagueiro Wladimir entrou na vaga de Galego. Com isso, o volante Everaldo passou a jogar na ala direita, enquanto o destro Rogério Souza foi deslocado para a esquerda. Essa foi a mesma escalação utilizada no jogo contra o Sport (0 a 0), na primeira rodada da fase final.