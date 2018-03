Marília promete sufocar o América-RN Quatro jogos, envolvendo três clubes paulistas - vão movimentar neste sábado a 13ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Às 16 horas, em Marília, os donos da casa enfrentam o América-RN. O Marília - que soma 19 pontos - empatou os últimos três jogos e promete sufocar o América. O time paulista, do técnico Paulo Comelli, teve confirmada a presença do meia Juca, que havia levado uma pancada no joelho esquerdo no coletivo da última quinta-feira e corria o risco de ficar de fora. Como se recuperou bem da contusão foi confirmado no time titular. A única mudança acontece na lateral direita, onde o treinador surpreendeu ao escalar Claudemir no lugar de Rogério Souza. Segundo Comelli, Claudemir já vinha merecendo uma chance entre os titulares. Do lado potiguar o técnico Ademir Fonseca fará três mudanças em relação ao time que empatou em 2 a 2 com a Portuguesa. No ataque, Sandro Gaúcho retorna de suspensão no lugar de Reinaldo Aleluia, enquanto o meia Éwerton entra no lugar de Espíndola. Na defesa, o volante Márcio Silva continua improvisado e joga ao lado de Cléberson, que volta de suspensão na vaga de Thiago Messias. O América soma 15 pontos no campeonato. PAULISTA - Em Maceió o Paulista, com 19 pontos, tenta se manter entre oito primeiros enfrentando o CRB, que está com 15. O jogo está marcado para às 17 horas no estádio Rei Pelé. O time de Jundiaí tenta se valer do bom aproveitamento fora de casa - três vitórias, um empate e duas derrotas. Para este jogo, o técnico Zetti, não poderá contar com o lateral-direito Luiz Paulo e com o zagueiro Danilo, suspensos. Lucas e Asprilla, que volta de suspensão, serão os substitutos. O lateral-esquerdo Julinho também retorna de suspensão na vaga de Marco Túlio. No CRB, o técnico Estevam Soares fez algumas mudanças em relação ao time que perdeu do Ceará por 3 a 0. O treinador resolveu escalar o lateral-direito Adriano no lugar de Marcos Adriano e Selmo Lima, recuperado de virose, entra no lugar de Bandoch. O lateral-esquerdo Cal também ganhou do zagueiro Téio. No meio campo, sem poder com o volante Anderson, vetado pelo departamento médico, Estevam colocou Marcelinho. Na frente, o treinador barrou Sandro Goiano, que não está vivendo um bom momento, para a entrada do centroavante Rogério. O lanterna União São João, com apenas quatro pontos, tenta a segunda vitória em 13 jogos enfrentando o Vila Nova (16 pontos) às 19 horas no estádio Hermínio Ometto. Para este jogo o técnico Roberto Cavalo fará apenas uma mudança em relação ao empate de 1 a 1 com o Mogi Mirim na rodada passada. O meia Juliano retorna de suspensão e entra em lugar de Roger. Os goianos, do técnico Humberto Ramos terá de fazer várias mudanças. A principal perda será a entrada do meia Jean Carlo que, com uma fisgada na coxa, dá lugar à Fábio Bahia. Na lateral esquerda, Clayton, machucado, será substituído por Marco Aurélio, en quanto o zagueiro Higo, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, cederá a vaga para o recém-promovido Rafael. Fechando a rodada o São Raimundo, com 16 pontos, enfrenta o Santa Cruz, que tem 18, no estádio Vivaldão, em Manaus.