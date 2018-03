Marília pronto para enfrentar Brasiliense O técnico Paulo Comelli já tem definido o time que entra em campo na sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Brasiliense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para reforçar um pouco mais a marcação, o treinador confirmou a entrada de Éder em lugar de Jaílson no meio campo. A intenção é fechar os espaços do time candango, que costuma conquistar bons resultados jogando com o apoio de sua torcida. Com esta formação, Romualdo será o único jogador no ataque. O experiente Basílio, último contratado pela equipe do interior paulista, só deverá fazer sua estréia no dia 10 de agosto, quando seu time enfrenta o Botafogo no estádio Caio Martins, no Rio de Janeiro. "Gostei da movimentação da equipe no coletivo e o Éder chegou bem no ataque, explorando o lado esquerdo, com o Romualdo ficando pela direita. Ele vai auxiliar na marcação, mas terá toda liberdade de chegar no ataque quando tivermos a posse de bola", explicou Comelli, que terá ainda os retornos do lateral-esquerdo Bill e do volante Adílson, que cumpriram suspensão automática, e do zagueiro Andrei, que ficou quase um mês afastado por lesão muscular na coxa.