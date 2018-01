Marília quer 9 pontos para subir à Série A A liderança no Grupo C na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B surpreendeu o próprio técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele tinha planejado ficar com a segunda posição, mas acha que ter acabado na primeira posição garantiu ao time a importante vantagem de encerrar o quadrangular final em casa. Desde sábado Ferreira traça planos pensando em tirar proveito da nova tabela, que aponta sua estréia no quadrangular final contra o Sport, no Recife, sábado. Depois receberá em casa, no Estádio Bento de Abreu, Botafogo e Palmeiras. Na mesma seqüência, pegará fora Palmeiras e Botafogo, encerrando o returno contra o Sport, em Marília. ?O importante é somar pontos em todos os jogos. Acredito que com nove pontos dê para garantir o acesso", afirma Ferreira, apontado Palmeiras e Botafogo como maiores favoritos ?não só pela tradição, pelo peso da camisa, como também pelos elencos que têm?. A sua idéia é manter a mesma humildade das fases anteriores, tentando buscar a vaga "pelas beiradas". O elenco vai passar a semana em Cedral, cidade próxima a São José do Rio Preto. Lá também se preparou visando a segunda fase. Na quinta-feira, o time deve seguir para Recife. O empate do ?mistão? com o Remo, por 1 a 1, em Belém, também foi, segundo o técnico, positivo no aspecto moral. ?Provou que tem um elenco forte. Não temos apenas 11 titulares. No meu time todos são importantes.?