Marília quer confirmar posição no Sul Classificados para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, Grêmio e Marília se enfrentam no Estádio Olímpico, neste sábado, às 16 horas, sem maiores responsabilidades. Tanto que o time gaúcho vai entrar em campo repleto de reservas, diante do time paulista disposto a lutar pela vitória para ficar entre os quatro primeiros colocados e ter vantagens nas fases seguintes. Atualmente o Marília ocupa a vice-liderança com 34 pontos, enquanto o Grêmio tem o mesmo número de pontos, mas está na quarta colocação, com duas vitórias a menos - 11 a 9. Este jogo será mostrado para todo o Brasil pela Rede TV. O técnico Wladimir Araújo, do Marília, não vai poder contar com o zagueiro Gian e o volante Jéferson, machucados, nem viajaram com a delegação na quinta-feira. O jovem Gum e Beto, após cumprir suspensão automática, formam a dupla defensiva com o experiente Fernando retornando ao meio de campo. No ataque, Róbson terá a primeira chance de começar jogando ao lado de Ricardinho. Assim, Anaílson será recuado para o meio de campo e Elvis fica como opção no banco de reservas. O técnico Mano Menezes vai escalar o Grêmio com apenas três titulares: o goleiro Galatto, o zagueiro Marcelo Oliveira e o atacante Ricardinho. Quem vai estrear é o uruguaio Lipatin, que não começa uma partida há muito tempo. O time aproveita para zerar os cartões, porque tem seis jogadores suspensos: Patrício, Pereira, Domingos, Jeovânio, Bruno e Marcel.