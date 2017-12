Marília quer ir mais longe em 2004 A partir desta semana o Marília vai pensar exclusivamente na temporada de 2004. Grande surpresa no Campeonato Brasileiro da Série B, o time terminou em quarto lugar após o empate em casa de 1 a 1 com o Sport, sábado, e num misto de dever cumprido e frustração, a diretoria fala em ir mais longe. A idéia é fazer boa campanha no Campeonato Paulista, que começa dia 21 de janeiro, e depois brigar pelo título da Série B. "O clube provou que tem condições de brigar pelo título e ficar na elite do futebol brasileiro", garante o técnico Luiz Carlos Ferreira que ainda não sabe de seu futuro. Uma reunião na terça-feira pode definir sua situação no clube, que pretende manter a base do atual elenco, mas precisa reduzir a folha salarial, de R$ 380 mil. O técnico acha fundamental se manter uma base no elenco, evitando uma troca total que, segundo ele, "sempre é mais custosa e nem sempre dá certo". A diretoria também tem outras preocupações. "É necessário mais participação das empresas locais para que o Marília possa representar bem a cidade", diz Luiz Antonio Duarte, o Luizinho Cai-Cai, presidente da American Sports, empresa que administra o futeb ol mariliense. O dirigente lamenta também a atual situação financeira do futebol brasileiro, que praticamente reduziu a zero as receitas advindas com as transferências de jogadores. "Um clube como o Marília dependia basicamente das transações, que praticamente acabaram . Este dinheirão da televisão só vai para os cofres dos grandes clubes, aqueles que estão no Clube dos 13. Então há uma disputa desigual, pelo menos no âmbito econômico".