Marília quer manter técnico para 2004 Com a desclassificação precoce no Campeonato Brasileiro da Série B, após a derrota de 3 a 1 para o Botafogo, sábado passado, a diretoria do Marília já começou a traçar os planos para o Campeonato Paulista de 2004, que terá início em 21 de janeiro. A esperança dos dirigentes é manter o técnico Luiz Carlos Ferreira e a base do elenco. "Nós gostaríamos que o Ferreira permanecesse. Mas, a princípio, queremos esperar o fim da Série B para tomar qualquer tipo de decisão", disse o vice-presidente do Marília, João Carlos Duarte Ferreira. Embora queira esperar o fim do torneio nacional, o dirigente confirmou que dificilmente o time conseguirá manter todos jogadores. Até porque, alguns deles, como o zagueiro Andrei, o meia Juca e o atacante Basílio, devem sair no final do ano. "Realmente será difícil manter todo mundo", admitiu João Carlos Duarte Ferreira. Além disso, o vice-presidente afirmou que a boa campanha do Marília na Série B despertou o interesse de alguns clubes pelos jogadores do time. O volante Zé Luiz é um exemplo disso, pois já recebeu propostas para sair. "Gostaríamos que ele continuasse no Marília, mas sabemos que será difícil. Existem propostas de grandes clubes de São Paulo e também de outros estados, além do futebol turco. Iremos analisar todas elas e ver o que será melhor para o MAC e para o próprio jogador", revelou João Carlos Duarte Ferreira, sem revelar os nomes dos interessados. Enquanto isso, os jogadores do Marília continuam treinando para o jogo contra o Sport, marcado para sábado, na última rodada do quadrangular final da Série B. Como já estão desclassificadas, as duas equipes tentam antecipar a partida para quinta-feira. Quem vencer este jogo será o terceiro colocado da Série B. No momento, o Marília é lanterna do quadrangular, com apenas dois pontos. O Sport tem cinco e com um simples empate pode ficar atrás apenas dos dois clubes que subiram para a Série A: Palmeiras e Botafogo.