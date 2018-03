Marília quer mesmo é vender jogador Por essa nem o palmeirense mais pessimista esperava. O seu time, vítima das gozações dos torcedores rivais da Capital, agora tem de se curvar até diante do modesto Marília. A equipe do interior paulista é líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com nove pontos ganhos em três jogos disputados. Saboreando a campanha irretocável, com 100% de aproveitamento, Joaquim José de la Torre Aranda, dirigente do clube, se dá ao luxo até de dar um conselho a Mustafá Contursi, o poderoso presidente palmeirense, que amarga a 20ª posição na competição. ?Acho que o Palmeiras tem de cair na real. O time tem de se adequar rapidamente à Segunda Divisão, que é disputada com muito mais força do que técnica.? Leia mais no Jornal da Tarde