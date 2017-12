Marília quer o 3º lugar na Série B A derrota por 3 a 1 para o Botafogo, sábado, pôs um ponto final no sonho do Marília de conquistar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. No entanto, a desclassificação na Série B não abateu de vez o grupo mariliense, que já traçou um novo objetivo para a última rodada do quadrangular final: vencer o Sport (sábado) e terminar na terceira posição. Segundo o volante Zé Luiz, um dos jogadores mais regulares do time, o Marília está de parabéns pela campanha. "Saímos com a cabeça erguida. Temos que agora assimilar os acontecimentos e pensar para frente. Jogamos bem, mas infelizmente não deu." O técnico Luiz Carlos Ferreira espera dar ao menos uma vitória como consolo para a torcida do Marília no último jogo. O Marília marcou apenas um gol nos cinco jogos que disputou no quadrangular. "Apesar da desclassificação, o time está de parabéns." Quem também se mostrou satisfeito com a campanha foi o presidente do clube paulista, José Roberto Mayo. "Cumprimos o nosso papel. A diretoria está muito satisfeita, fomos muito longe. O MAC está de parabéns." Após a folga de domingo, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira à tarde, quando realizou treinamentos físicos e trabalhos de hidroginástica.