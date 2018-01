Marília quer se garantir já entre os oito Em busca da vitória, que garantirá a vaga à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília recebe o Londrina, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Bento de Abreu, pela penúltima rodada da competição. O time paulista ocupa a sétima posição, com 32 pontos - com 35 deve garantir vaga. Enquanto isso, o clube paranaense, 12º, com 28, ainda sonha com a classificação. Segundo o técnico Paulo Comelli, o Marília depende somente das ?próprias pernas?. ?Temos que entrar em campo, jogar sério e conquistar a vitória para garantirmos a nossa vaga. A classificação só depende de nós mesmos", disse Comelli, que não pretende deixar a definição da vaga para a última rodada, quando o Marília enfrentará o Ceará, em Fortaleza. Para o jogo, o treinador deve fazer duas mudanças, em relação ao time que empatou com o América-MG (1 x 1). O zagueiro Andrei retorna de suspensão no lugar de Vladimir, enquanto o meia Bechara, recuperado de lesão, substitui Romualdo. A maior mudança do técnico Mauro Fernandes no Londrina está no esquema. Ele trocará o 4-4-2 para o 3-5-2. Com isso, o zagueiro Marcão ganha vaga do volante Dário. Voltando de suspensão, o meia Valdeir entra no lugar de Marcian, enquanto o atacante Marcelo Silva substitui Márcio Alan.