Marília quer voltar ao quarto lugar Apoiado pela sua torcida, o Marília recebe o Náutico, às 20h30, desta sexta-feira tentando reassumir a quarta posição do Campeonato Brasileiro da Série B, conquistada pelo Avaí após vencer o Caxias por 1 a 0 na última terça-feira. Para vencer e manter uma invencibilidade de oito jogos (duas vitórias e seis empates) na competição, o técnico Paulo Comelli manteve o mistério em relação ao time. Na lateral-esquerda o treinador não sabe se escala Bill ou Galego, enquanto no ataque brigam por uma vaga Romualdo e Camanducaia, agora chamado de Marcelo. Comelli ainda pensa em atuar com os dois ao lado de Basílio na frente. Certeza mesmo será as ausências do zagueiro Vladimir, que cumpre suspensão por expulsão contra o Botafogo, e o meia Bechara, com uma lesão no tornozelo. O meia Alexandre Sales voltou a sentir a contusão no joelho esquerdo e também está fora. O técnico Edson Gaúcho também deve fazer algumas mudanças no Náutico em relação ao time que venceu o São Raimundo. O volante Pires entra em lugar de Adílson e o atacante Cláudio substitui Júnior Ferrim. Na defesa, Domingos faz sua estréia em lugar de Erlon, vetado em virtude de uma virose. Fechando o troca-troca, o meia Vital entra no meio, com Hernani sendo deslocado para o ataque em lugar de Jorge Henrique. O Paulista também estará em campo nesta sexta-feira. Jogando no estádio Serra Dourada, o time do técnico Zetti terá duas mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz na última rodada. O lateral-direito Luís Paulo, expulso pela terceira vez na competição, mais uma vez dá lugar a Lucas, que não deve mais perder a vaga entre os titulares. Além dele o treinador deve reforçar a marcação e escalar o volante Ivan Rocha em lugar do atacante Luís Gustavo. No Vila Nova os jogadores adotaram a lei do silêncio. Enquanto não conversam com a imprensa, o técnico Humberto Ramos mexe na equipe. Na lateral direita Edinho deve retornar de suspensão em lugar de Fábio Bahia, que pode voltar ao meio campo. Na defesa Higo e Sandro Blum disputam uma vaga e no ataque o veterano Zinho pode ficar com a vaga de Adriano.