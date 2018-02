Marília reclama da arbitragem Já está virando rotina no Campeonato Brasileiro da Série B o Marília perder em campo e pôr a culpa na arbitragem. Pelo menos desta vez, no entanto, a reclamação da diretoria alvi-celeste pode ser válida. Na derrota por 1 a 0 para o Avaí-SC, os dirigentes do Marília reclamaram do lance do gol da vitória do time catarinense. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Luizinho Neto cruzou para Téio anotar o único gol da partida. Os jogadores do Marília alegaram que a bola tinha ultrapassado a linha de fundo no momento do cruzamento. Membros da diretoria foram à cabine da SporTV, que transmitia o jogo, para verificar, pelas imagens da emissora, se a bola realmente tinha saído. Embora ninguém no Marília confirme, existe a possibilidade de o clube utilizar essas imagens em um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJD), contra o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuadem. "A gente trabalha, entra com recursos no STJD esperando que os maus árbitros sejam punidos, mas ainda assim acontece isso", desabafou Luís Antônio Ferreira, presidente da América Sports, co-gestora do Marília. Por causa da má campanha - e também pelos erros de arbitragem - o Marília é apenas o 17º colocado na Série B do Brasileiro, com oito pontos. O time do técnico Luís Carlos Martins voltará a campo no próximo domingo, contra o Ceará, em Marília.