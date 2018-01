Marília recupera energia em Porto Feliz O elenco do Marília vai guardar energias para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B nos próximos dias em Porto Feliz (distante cerca de 120 quilômetros da capital paulista). A delegação viajou na tarde desta terça-feira, onde treinarão de olho na estréia, no próximo sábado, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O único desfalque do técnico Wladimir Araújo, por enquanto, é o lateral-direito Luizinho Neto, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas também viajou com o grupo. Seu substituto deve ser Jorginho. Ingressos - O diretor de futebol do clube, Joaquim José De La Torre Aranda, anunciou a redução do preço dos ingressos para a arquibancada geral nos jogos no Estádio Bento de Abreu, de 5 reais para 3 reais. O primeiro jogo em casa será contra a Portuguesa, dia 23 de setembro, sexta-feira, pela segunda rodada.