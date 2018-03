Marília reforça marcação contra o Sport Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, com nove pontos ganhos em três jogos, o Marília se prepara para enfrentar o Sport no próximo sábado, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Para este jogo o técnico Paulo Comelli deve promover a estréia do volante Everaldo, contratado junto ao Ituano. Aos 27 anos, o jogador se mostra motivado em entrar no time justamente quando vive um grande momento na competição. "Já que apareceu esta oportunidade, vou procurar ajudar meus companheiros neste jogo difícil e importante diante do Sport, em Recife. Vamos procurar nos 90 minutos sair de lá com um resultado positivo", disse o jogador, que substituirá o meia Bechara, expulso diante do Gama na última rodada. A delegação seguiu para Pernambuco nesta quinta-feira.