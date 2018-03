Marília reformula elenco para Série C O Marília, campeão paulista da Série A-2 - segunda divisão -, está reformulando seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta terça-feira, a diretoria confirmou a contratação do meia Luizinho Vieira, ao mesmo tempo qu e liberou o veterano meia Palhinha e o zagueiro Grotto, que vai se transferir para um clube português. O objetivo da diretoria é também reduzir sua folha de pagamento. Luizinho Vieira, de 30 anos, estava atuando no futebol da Arábia Saudita. Ano passado ele atuou pela Internacional de Limeira, no Paulistão, e pelo Santa Cruz, no Brasileirão. Ele é dono do passe que ficou preso, por muito tempo, ao Atlético Paranaense. A sua indicação foi feita pelo técnico Luiz Carlos Ferreira. Os dois trabalharam juntos, ano passado, na Internacional. Palhinha, ex-meia do São Paulo, Cruzeiro e Grêmio, foi liberado e, por enquanto, não acertou com nenhum outro clube. Grotto vai para Portugal, mas não quis revelar o nome do clube.