Marília reformula time e dispensa 13 atletas para Série B A diretoria do Marília dispensou 13 jogadores já como parte do plano de reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. As mudanças tiveram o aval do técnico Paulo Comelli, que deve indicar alguns reforços para o restante da temporada. Os jogadores que não serão utilizados são: o goleiro Marcelo Cruz, que será emprestado; os zagueiros Dedimar, Ronaldo e Rogério (este último volta ao Santos); os laterais-esquerdos Alex Braz, Calado e Dickson; os volantes Fernando, Diego e Henrique Ortiz; os meias Jean e Juninho, além do atacante Léo Mineiro. Em relação à lista dos novos jogadores, o clube vai anunciar na próxima quarta-feira, no Estádio Bento de Abreu, juntamente com a nova comissão técnica e o gerente de futebol Edvar Simões (ex-Corinthians). A meta da diretoria é evitar que o time repita a fraca campanha do Campeonato Paulista, quando acabou em 14.º lugar, com 20 pontos. A estréia na Série B do Brasileiro será no dia 12 de maio, contra o Brasiliense, na Boca do Jacaré.