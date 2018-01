Marília satisfeito com empate com Lusa Apesar de Bechara ter perdido um pênalti no segundo tempo, a diretoria do Marília ficou satisfeita com o empate por 1 a 1 com a Portuguesa, na última terça-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo. Por enquanto, o time é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. "Foi um resultado positivo. Jogamos contra uma grande equipe. Desperdiçamos um pênalti, é verdade, coisa que não pode acontecer, mas não há dúvida de que foi um bom resultado", disse Luís Antônio Duarte Ferreira, o presidente da American Sport, empresa que administra o Marília. Passado o jogo com a Portuguesa, o técnico Paulo Comelli já começa a pensar no time que enfrenta o CRB, no dia 5 de julho, em Marília. A maior preocupação passa a ser o zagueiro Andrei, que foi vetado minutos antes do jogo de terça-feira ao sentir dores no músculo adutor da coxa esquerda.