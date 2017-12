Marília se arma para duelo com Santo André Após a segunda derrota no Brasileiro da Série B, desta vez para o Bahia, por 2 a 0, o Marília terá uma semana para corrigir os problemas apresentados e se preparar com calma para o duelo paulista contra o Santo André. O jogo será terça-feira e, em casa, o clube quer os três pontos. O Marília quer também aproveitar o fato de que realizará duas partidas seguidas em casa. Depois do Santo André, o time do técnico Flávio Lopes terá pela frente o CRB-AL no dia 22. O lateral-direito Jorginho e o volante Jefferson podem finalmente estrear após cumprirem suspensão de três jogos, relativo ao Brasileiro do ano passado. O técnico Flávio Lopes, no entanto ainda não confirmou se os jogadores serão titulares. O atacante Maurílio, contratado junto ao Paysandu-PA, se apresentou nesta quinta-feira e também pode estrear. Certo é que os volantes Juninho e Cláudio estão fora, suspensos pela expulsão na partida contra o Vila Nova-GO, na estréia do campeonato.