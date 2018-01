Marília se concentra em Porto Feliz O elenco do Marília vai treinar três dias na cidade de Porto Feliz (distante cerca de 120 quilômetros da capital paulista), visando sua estréia na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Náutico, sábado, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pelo Grupo B - que também tem Portuguesa e Guarani. Os jogadores se apresentam nesta terça-feira cedo e seguem direto para a concentração. Por enquanto, o Marília terá como desfalque apenas o lateral-direito Luizinho Netto, suspenso com três cartões amarelos. O técnico Wladimir Araújo deve confirmar a entrada de Jorginho nesta vaga. Por outro lado, ele terá os retornos do zagueiro Gian e do volante Jéferson, que foram poupados no empate com o Grêmio (1 a 1), em Porto Alegre (RS), no último sábado.