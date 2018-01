Marília se concentra para fase final Em busca de concentração máxima para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília decidiu se refugiar na cidade de Cedral, vizinha de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O time passará a semana no local e usará as instalações do Mirassol para treinar. O técnico Luiz Carlos Ferreira espera deixar o grupo "ainda mais homogêneo" com esse retiro. "Nesta fase, o time que quer alcançar o acesso, não pode pensar em deixar de somar os três pontos em casa. A concentração tem que ser grande e o Marília tem que se preparar para isso", avisou o treinador. Sexto colocado na primeira rodada, com 36 pontos, o Marília caiu no grupo C, que conta ainda com Botafogo, Náutico e Remo. A estréia do time paulista será na sexta-feira, em casa, contra o Remo. Na fase inicial, coincidentemente, o Marília só sofreu duas derrotas em casa, justamente, para o Remo e para o líder Palmeiras. Sobre os adversários que terá ela frente, Luiz Carlos Ferreira não quis apontar favoritos. "Não tem essa de time mais difícil da chave. Todos chegaram bem e vão querer estar na Série A no ano que vem."