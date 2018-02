Marília se reforça para o Brasileiro A diretoria do Marília trouxe de uma só vez três jogadores que ajudaram o clube a conquistar os acessos às Séries B do Campeonato Brasileiro e A-1 do Campeonato Paulista em 2002. O lateral-esquerdo Marcão e os meias Perdigão e Romerito foram contratados para a disputa da Segunda Divisão do Brasileiro. Marcão se apresentou nesta quarta-feira, enquanto que os demais só encontrarão o técnico Paulo Comelli no dia 15 de março. Outro que deve voltar ao MAC é o goleiro Pedro Paulo. O jogador estava emprestado ao futebol goiano e, como tem seus direitos federativos presos à American Sport, empresa que administra o futebol do clube, deve retornar. Mas, além dos retornos, novos reforços devem chegar em breve ao estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Comelli anda conversando com dirigentes de Ituano e União Barbarense na expectativa de conseguir o empréstimo de alguns jogadores destes times. Com sete pontos no Rebolo, o Marília já se livrou do rebaixamento e apenas cumprirá tabela nas três próximas rodadas. Sábado enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto.