Marília se salva no último minuto Por pouco o Marília não perde a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o MAC conseguiu empatar por 2 a 2 com o Sport, marcando um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time do técnico Paulo Comelli segue na liderança isolada da competição, com dez pontos. Já o Sport, com a igualdade em campo, caiu para 14º, com cinco pontos. Em campo, os pernambucanos saíram na frente aos 30 minutos. Após boa jogada de Adriano Chuva, Fernando César pegou a sobra e chutou sem chances para o goleiro Mauro. O empate veio logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, o atacante Camanducaia invadiu a área, driblou Maizena e tocou no canto. Aos 22, o Sport mais uma vez passou à frente. Após rebote do goleiro Mauro, Adriano Chuva, oportunista, só empurrou para o fundo das redes. No desespero, Comelli deixou seu time bem ofensivo, colocando três atacantes. A mudança deu certo. Aos 45, Bill recebeu pela esquerda e chutou sem chances para Maizena, deixando tudo igual na Ilha e decretando o placar final do jogo. Ficha Técnica: Sport: Maizena; Carlinhos (Barão), Eduardo, Silvio Criciúma e Juninho Goiano; Ataliba (Everton), Fernando César, Cléber e Valdir Papel; Bebeto Campos (Ricardinho) e Adriano Chuva. Técnico: Hélio dos Anjos. Marília: Mauro; Vladimir (Tim), Romildo e Andrei; Claudemir, Zé Luís (Jailson), Everaldo, Marquinhos Paraná e Galego (Bill); Camanducaia e Romualdo. Técnico: Paulo Comelli. Gols: Fernando César aos 29 minutos do primeiro tempo; Camanducaia aos 5, Adriano Chuva aos 22 e Bill aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Fernando Rogério Assunção (AL). Cartão amarelo: Claudemir, Galego, Andrei, Camanducaia e Fernando César. Local: Estádio Ilha do Retiro.