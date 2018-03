Marília segue na liderança da Série B O Marília continua isolado na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, no Recife, o time do técnico Paulo Comelli obteve um empate com o Sport, por 2 a 2, aos 45 minutos do segundo tempo e chegou aos dez pontos ganhos na tabela de classificação. O time do interior paulista segue invicto. Fernando César e Adriano Chuva marcaram para os pernambucanos, enquanto Camanducaia e Bill fizeram para o MAC. O jogo foi muito disputado. O Sport comandou o placar duas vezes, mas o Marília não se entregou. O Paulista foi ao Distrito Federal e arrancou um bom empate sem gols diante do Gama. Quem também se deu bem na rodada foi o Mogi Mirim. Em um jogo muito disputado contra o Avaí, um dos favoritos ao título, o time do técnico Luís Carlos Winck venceu, por 1 a 0, com gol de pênalti de Dênis, e assumiu a quarta posição, um ponto atrás de Portuguesa e América-RN. O América-RN , jogando em Santa Catarina, venceu o Joinville por 4 a 2 e assumiu a vice-liderança, com oito pontos. O destaque do jogo foi Helinho, que marcou duas vezes. Geraldo e Sandro Gaúcho completaram para os potiguares, enquanto Luciano Roger e Marlon descontaram. No jogo mais emocionante da rodada, Londrina-PE e Brasiliense empataram por 3 a 3. Depois dos paranaenses terem uma vantagem de 3 a 0, com gols de Jamur, Anderson Lobão e Fumaça. A equipe do ex-senador Luiz Estevão ainda arrumou forças e conseguiu o empate apor meio de Lucianinho, Carlinhos e Igor. Mesmo em crise, o Santa Cruz não se preocupou com os problemas extra-campo e, em Belo Horizonte, bateu o América-MG por 3 a 2. Os pernambucanos marcaram com Roberto Santos, duas vezes, e Dimas. Pelo lado dos mineiros, marcaram Leonardo e Alessandro. Em Fortaleza, o Ceará segue sua rotina de jogos sem vitórias. Neste sábado, Marco Antônio marcou dois do time de Celso Teixeira. Já pelo Náutico, que arrancou o empate por 2 a 2, Jorge Henrique e Kuki estragaram a festa dos cearenses.