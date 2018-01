Marília sem mudanças em Campinas O técnico Wladimir Araújo não deve mexer na equipe do Marília para o jogo contra o Guarani, na sexta-feira, em Campinas, pela terceira rodada da segunda fase da Série B do Brasileiro. Afinal, ele ficou satisfeito com a produção na vitória sobre a Lusa, por 3 a 2, na última partida do campeonato. "Poderemos manter a equipe, que me agradou diante da Portuguesa. Isto não quer dizer que não possa fazer uma ou outra mudança", revelou Wladimir Araújo. Ele considera os dois confrontos contra o Guarani - sexta-feira em Campinas e na próxima quarta-feira, dia 5, às 19h30, em Marília - decisivos para as pretensões das duas equipes. O Marília está com 3 pontos no grupo B, ao lado da Lusa, enquanto o Guarani é o lanterna, sem pontos. A liderança é do Náutico, que já somou 6 pontos.