Marília sem volantes contra o CRB Agora é oficial: a dupla de volantes Leandro Ávila e Juninho são os desfalques do Marília para a partida deste sábado à tarde contra o CRB-AL, no estádio Bento de Abreu Camargo, em Marília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Leandro Ávila, com uma contusão muscular leve na coxa esquerda, deverá ficar cerca de oito dias fora do time, enquanto Juninho pegou uma suspensão de três jogos pela expulsão na partida contra o Bahia-BA. O jogador já ficou fora do confronto com o Santo André, mas ainda tem mais duas partidas de pena a cumprir. Com a ausência dos dois titulares, o técnico Flávio Lopes deverá promover a entrada de Jéferson no lugar de Leandro Ávila. Na vaga deixada por Juninho, o treinador ainda não sabe se irá escalar Alexandre ou Wellington Amorim. Apesar dos altos investimentos da diretoria, o Marília não começou bem a Série B, somando apenas quatro pontos em quatro jogos. Na última rodada, apenas empatou sem gols em casa com o Santo André.